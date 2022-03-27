Ukrayna'da koruma altına alınıyor 0:00 / 0:00

AA

Ukrayna'da sanat eserleri koruma altına alınıyor. Kiev'deki Opera Sarayı'nın önünde yer alan, Ukrayna'da opera kültürünün kurucularından olan ünlü Ukraynalı besteci Mikola Lisenko'nun heykelinin önüne kum torbaları taşıyan Vitali Mişeko, "Kentteki tarihi eserleri, Rusya'nın hava saldırılarından elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz" dedi.

Vitali Mişenko, "Dünden beri bu heykeli kaplamaya çalışıyoruz. Ben Kiev Belediyesine eserleri korumasında gönüllü olarak destek veriyorum" diye konuştu.

Kiev Belediyesinin Kültür Koruma Dairesinde görevli Vartan Azatian, sosyal paylaşım sitelerinden gönüllüleri kentin tarihi eserlerinin korunması çalışmalarına davet ettiklerini belirterek "Kiev'deki gönüllüler kendi imkanlarıyla bize destek veriyor. Kum torbaları olsun, tahtalar olsun, araçlarıyla getiriyorlar" diye konuştu.

Kentte milli değere sahip tarihi eserleri korumaya çalıştıklarını ifade eden Vartan Azatian, savaş başlandığında bu tür çalışmaların gerçekleştirilmesi için imkan bulunmadığını, halihazırda bu çalışmaların arttığını söyledi.