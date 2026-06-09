Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa'nın müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa'nın müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerde Avrupa'nın kesinlikle yer alması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 16:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zelenskiy: Avrupa müzakerelerde yer almalı

        Zelenskiy, temaslarda bulunduğu Estonya'nın başkenti Tallin'de, Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün telefonda görüştüğünü anımsattı.

        Görüşmede savaşın bitirilmesi için yapılması gereken görüşmeleri ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, sürece Avrupa'nın da etkili şekilde katılması gerektiğini ifade etti.

        Zelenskiy, "Avrupa'nın bu müzakerelerde gerçek ve güçlü bir sesle karar alma süreçlerinde yer almasına ihtiyaç var. Amerika diplomatik süreçlere aktif olarak katılmaya hazır." diye konuştu.

        "Liderler düzeyinde görüşmeler yapılmalı"

        Savaşta ateşkesin sağlanması için Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın liderler düzeyinde görüşmeler yapması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Neden mi Avrupa? Çünkü Avrupa'dayız, cevap bu. Çünkü burası bizim toprağımız, burası bizim kıtamız, her halükarda yarın güvenli bir yaşamın olacağından emin olmalıyız." görüşünü paylaştı.

        Zelenskiy, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin Ukrayna için de önemli olacağına dikkati çekerek, "Bu yılın haziran ve temmuz ayları çok şey belirleyebilir." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kız kaçırma' husumetinde baba ve oğlunu öldüren şüpheli adliyede

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy'u (29) çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak öldüren E.K. (55) adliyeye sevk edildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu