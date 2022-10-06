Zelenskiy'den Herson açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Herson açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Ukrayna ordusu, sadece bugün içinde Herson bölgesindeki 3 yerleşim yerini tekrar kontrol altına aldı" dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Herson açıklaması
Zelenskiy'den Herson açıklaması
0:00 / 0:00
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sadece bugün içinde Herson bölgesindeki 3 yerleşim yeri tekrar kontrol altına aldığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinde devam eden savaş ve Ukrayna'nın genel gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun, Rus güçlerin daha önce ele geçirdiği yerleşim yerlerinde tekrar kontrolün sağlaması için mücadele sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, Herson bölgesinde 3 yerleşimi daha kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, "Sadece bugün içinde Herson bölgesinde Novovoskresenske, Novogrigorivka ve Petropavlivka gibi yerleşimler, sözde referandumdan kurtarıldı ve istikrara kavuştu. Mücadele devam ediyor." dedi.

OECD'YE BAŞVURU YAPILDI

Ukrayna olarak 38 devletin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik için başvurduklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunlar demokrasilerdir, bunlar piyasa ekonomileridir, dünyanın ekonomik potansiyelinin büyük kısmı burada. Avusturya'dan Japonya'ya, ABD'den Güney Kore'ye, Kanada'dan Türkiye'ye kadar. Ukrayna da bu format bünyesinde aralarında olacak."

Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verdiklerini de aktardı.

"ZOR BİR KIŞ OLACAK"

Bugün hükümet yetkilileri ile yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları ele aldığını aktaran Zelenskiy, "Açık söylüyorum; kış zor olacak ama onu geçmek için gaz, kömür ve gereken her şeyi biriktiriyoruz. Hazırlamak için çalışıyoruz." dedi.

Luhansk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergei Gaidai, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımında, bugün öğlen saatlerinde Donbas'ta Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinde yeniden kontrolün sağlanması için harekete geçildiğini bildirdi.

6 küçük yerleşimin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolü altına alındığını belirten Gaidai, "Sabaha kadar daha fazla olabilir." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'yı destekleyecek
DÜNYA Tebet, ikinci turda Lula da Silva'yı destekleyecek
Libya Başbakanı: "Bazı ülkelerin Türkiye'yle imzalanan mutabakat muhtırasına kaşı çıkması beni ilgilendirmiyor"
DÜNYA Libya başbakanından kritik Türkiye açıklaması
Rusya, Litvanya'nın Moskova Maslahatgüzarını "istenmeyen kişi" ilan etti
DÜNYA Rusya ve Litvanya arasında gerginlik artıyor
OPEC+ ülkeleri petrol üretimini azaltma kararı aldı, ABD tepki gösterdi
DÜNYA ABD tepkili: OPEC+ ülkeleri petrol üretimini ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüşecek
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile ...
Son dakika: Putin'den kritik kararname
DÜNYA Putin'den kritik kararname
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a: Geri adım atmamız söz konusu değil
DÜNYA Bakan Akar: Geri adım atmamız söz konusu değil
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
DÜNYA İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Türkiye ve İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri Ankara'da bir araya geldi
DÜNYA İsveçli heyet Ankara'da temaslarda bulundu
Kremlin: Rus ordusunun Ukrayna'da çekildiği yerleşim birimleri geri alınacak
DÜNYA Kremlin'den açıklama: Ukrayna'daki o bölgeler geri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.