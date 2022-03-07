Ukrayna NATO üyesi mi? 0:00 / 0:00

NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü birçok üye devletle birlikte dünyanın en büyük savunma birliği olarak listenin başında yer alıyor.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

Rusya Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından takipçiler NATO'yu ve "Ukrayna NATO'ya üye mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Ukrayna NATO üyesi değil.

Rusya ile şuan yaşanan savaşın arka planında ise Ukrayna'nın NATO'ya üye olma girişimleri yer alıyor. NATO tarafından kuşatıldığını iddia eden Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini güvenliği için tehdit olarak algılıyor ve Donbass'a yönelik askeri harekâtını durdurmak için Ukrayna'nın üyelik girişimlerinden vazgeçmesini şart olarak gösteriyor.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO üyeliği "Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine" açıktır.

NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir;

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)