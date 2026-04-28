Ukrayna ve İsrail arasında 'tahıl' anlaşmazlığı

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha'nın "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı” ileri sürülen tahılın gemiyle İsrail'in Hayfa kentine getirildiği yönündeki iddialara kanıt sunulmadığını belirtti.

Bakan Saar, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha’ya hitaben "Diplomatik ilişkiler, özellikle dost ülkeler arasında, Twitter veya medya üzerinden yürütülmez." dedi.

Kiev yönetiminin iddiasını destekleyecek kanıtları henüz sunmadığını aktaran Saar, Ukraynalı mevkidaşına hitaben "Medyaya ve sosyal ağlara başvurmadan önce hukuki yardım talebinde bile bulunmadınız." ifadesini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Bakan Saar, olayın inceleneceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını duyurmuştu.

Bakan Sybiha, "Hayfa'ya bir başka geminin daha ulaşmasının ardından İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.