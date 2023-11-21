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        Haberler Spor Futbol İtalya Ukrayna'yla berabere kalan İtalya, Almanya biletini kaptı! - Futbol Haberleri

        Ukrayna'yla berabere kalan İtalya, Almanya biletini kaptı!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Ukrayna ile berabere kalan İtalya, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:00
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        İtalya, Almanya biletini kaptı!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasına devam edildi.

        Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.

        C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

        E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.

        H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        C Grubu:

        Ukrayna-İtalya: 0-0

        Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1

        E Grubu:

        Çekya-Moldova: 3-0

        Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0

        H Grubu:

        Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0

        Slovenya-Kazakistan: 2-1

        San Marino-Finlandiya: 1-2

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