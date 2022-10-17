Ailelerinden uzakta şehir dışında üniversite okuyan öğrencilere ulaşım desteği verileceği geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek." açıklamasıyla müjdeyi duyurdu. Peki, ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...