Ulaşımda kadın istihdamına destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı’nda konuştu. Bakan Uraloğlu, “Bugün burada, ulaşım sektöründe eşitliği ve kadınların güçlenmesini hedefleyen tarihi bir adım atıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, yüzyıllar önce hayvan gücüyle çalışan ulaşım araçlarının 19. yüzyıl itibarıyla yerini motor gücüyle çalışan modern taşıtlara bırakmasıyla birlikte ulaşım sektörünün de değişip ve dönüştüğünü ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Daha hızlı ve teknik bilgi isteyen ulaşım araçlarındaki bu dönüşüm, ulaştırma alanında çalışanlarında uzmanlaşmasına yol açtı. Uzun yol şoförlüğü, gemi kaptanlığı ya da uçak pilotluğu gibi profesyonel mesleklerin etkili karar verme becerileri, hız kontrolü, kullanılan araca hakimiyet gibi birçok yeteneği gerektirdiğini biliyoruz. Uzun yıllar boyunca ulaşım ve lojistik sektörü meslek olarak daha çok erkeklerin egemen olduğu bir alan olarak görüldü. Artık çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur.”

REKLAM

Son yıllarda kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmek adına önemli adımlar atıldığını da belirten Bakan Uraloğlu, “Örneğin eskiden sıklıkla kullanılan iş adamı ve bilim adamı gibi ifadeler yerini, daha kapsayıcı iş insanı ve bilim insanı gibi terimlere bırakmıştır. Bu küçük gibi görünen değişiklik, aslında büyük bir anlam ifade etmektedir. Çünkü dil, düşüncelerimizi şekillendirir. Bu nedenle, dilde yapılan bu dönüşüm, kadınların iş dünyasındaki varlığını görünür kılmak ve eşitlik algısını güçlendirmek adına atılmış önemli bir adımdır.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu kadınların yüzyıllardır başta aile kurumunun inşası olmak üzere toplumun her alanında önemli roller üstlendiğini vurgulayarak “Başta aile kurumu dedim çünkü yuvayı ‘dişi kuş yapar’ atasözümüz yüzyıllardır kadınların ailedeki önemini vurgulayan bir söz olmuştur. Yabancı konuklarımızın bilmemeleri normaldir ama merhum ozanımız Neşet Ertaş’ın ‘kadınlar insandır, biz insanoğlu’ dediği üzere; kadınlar bizim baş tacımızdır.”

REKLAM Ancak özellikle ulaşım gibi geleneksel olarak erkeklere atfedilen sektörlerde kadın temsilinin yetersiz kaldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu durum hem kadınların potansiyelini sınırlamakta hem de sektörün gelişimini engellemektedir. Bu noktada kadınların ulaşım sektöründeki rolünü artırmayı, sektörde eşitlikçi bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen bu ağ, yalnızca sektörümüzün değil, toplumlarımızın da daha kapsayıcı bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacaktır.” dedi. BAKANLIK SOMUT ADIMLAR ATIYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sektörde fırsat eşitliği sağlamak için somut adımlar attıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Özelikle Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz mali iş birliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı projelerinde, toplumsal eşitliği sağlamayı temel bir öncelik olarak ele aldık. Kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve diğer dezavantajlı grupların ulaşım hizmetlerine eşit erişimini garanti altına almayı yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda bir sorumluluk olarak gördük.” ifadelerini kullandı. Söz konusu projelerde bu durumu dikkate aldıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ankara, İzmir, Kocaeli, Trabzon ve Düzce’de hayata geçirdiğimiz bu projeler, ulaşım hizmetlerinin tüm toplumu kapsayacak şekilde düzenlenmesini sağladı. Kadınların ve tüm toplumsal kesimlerin ulaşım hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmasını sağlayarak, daha adil ve erişilebilir şehirler oluşturmayı amaçlıyor ve bu hedefle çalışıyoruz.” REKLAM 200 KADIN ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI Bakanlık olarak ulaşım sektöründe kadınların istihdamını artırmaya yönelik önemli çalışmalar da yürüttüklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Dünya Bankası Destekli Türkiye Raylı Lojistik İyileştirme Projesi kapsamında, üniversite son sınıf öğrencisi kadınlara yönelik staj programları geliştirdik. 2020 yılında yalnızca 20 kişilik bir hedefle başlatılan bu program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 kadın öğrenciye staj imkânı sağladık. Ayrıca, Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçireceğimiz Geliştirilmiş Staj Programı ile kadınlara teknik roller ve liderlik pozisyonları için daha fazla fırsat sunmayı da hedefliyoruz. Kadınların sektöre daha güçlü bir şekilde katılımını teşvik etmek hem sektörü hem de toplumumuzu ileriye taşıyacaktır.” dedi.

-“Artık Kadın Şoförler İstisna Değil, Sektörün Ayrılmaz Bir Parçası Haline Geldi” REKLAM Ulaşım sektöründeki eşitlikçi dönüşümün yalnızca kadınların istihdamını arttırmakla kalmayacağını onların liderlik pozisyonlarına ulaşmasını da sağlayacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “26 Kasım Dünya Şoförler Günü’nde kadın şoförlerle gerçekleştirdiğimiz toplantılar, bu dönüşümün bir parçasıdır. Bu etkinlikte, kadınların özellikle taşımacılık ve lojistik alanlarında istihdamını artırmak için sektör kuruluşlarıyla birlikte çalışma kararı aldık. Artık kadın şoförler, birer istisna değil, sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çünkü bizler kadınları sadece aile kurumunun kurucusu ve koruyucusu değil, ülkemizin de en büyük değeri olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu. Bir ülkede kadınların toplum hayatında etkin değilse, o ülkenin kalkınmasının, büyümesinin, gelişmesinin ve hedeflerini gerçekleştirmesinin asla mümkün olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Bu nedenle ulaşım alanında kadınlara eşit fırsatlar sunacak, çalışma şartlarını iyileştirecek ve mesleki gelişimlerini destekleyeceğiz.” açıklamasında bulundu. Bakanlık olarak sürücülerin gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla TIR Parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Proje sayesinde ana ulaşım aksları üzerinde, uluslararası standartlarda kurulacak yeni park alanlarımız, sürücülerin tamir, bakım gibi ihtiyaçlarını karşılarken akıllı ulaşım sistemleri ile donatılarak, sınır kapıları ile de entegre çalışabilecek. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli TIR parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. İnanıyorum ki bu tür çalışmalarımızla yakın gelecekte nakliye sektöründe kadınların sayısı daha da artacaktır. Kadın şoförler, sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaklardır.”