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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz.Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli. Aziz Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından başlatıldı."

"Yapılan tespitler adli merciler ile paylaşılarak yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rabbim, Kahraman Ordumuzun yardımcısı olsun."