Ülke genelinde 700 bine yakın evcil hayvana çip takıldı 0:00 / 0:00

DHA

Evcil hayvanlara çip uygulamasıyla ilgili sürenin sona ermesine 3 hafta kala hayvan sahipleri, 5199 sayılı yasa kapsamında tanımlanan evcil hayvanlarına mikroçip taktırıp kayıt altına aldırmak için veteriner klinikleri ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurdu. DHA'da yer alan habere göre, ülke genelinde toplam 687 bin 851 evcil hayvan, mikroçip takılıp pasaport düzenlenerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) tanımlandı. Hayvanlarını 31 Aralık'a kadar kayıt altına aldırmayanlar, 1 Ocak 2023'ten itibaren ceza ödeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla PETVET´e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaralarıyla aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor.

İL VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİNDE 86 TL Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleriyle veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Sahiplerin iletişim bilgilerinin de yer aldığı mikroçipler evcil hayvanların vücuduna enjekte ediliyor. Özel veterinerler tarafından 160 TL karşılığında takılan mikroçip, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 86 TL'ye uygulanıyor. Mikroçip takılıp pasaport düzenlenenlerin PETVET´e tanımlandığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, ülke genelindeki çipleme oranının yüzde 95'e ulaştığını belirterek, "Çalışmaların başladığı günden bugüne kadar Türkiye genelinde 364 bin 893 kedi, 322 bin 944 köpek ile 14 gelinciğe çipleri takılarak kayıt altına alındı. İlimizde ise bugüne kadar 16 bin 262 kedi, 10 bin 242 köpek çip takılarak kayıt altına alındı ve kimlik verildi. Böylece toplam hayvan sayımız Bursa'da 26 bin 504 oldu. Yılbaşına kadar cezasız bir şekilde hayvanlara çip takma işlemimiz devam ediyor. İlçe müdürlüklerimiz de takıyor. Özel veteriner hekimler de yetkilendirildi. İster hayvan hastanelerinde, ister kliniklerde olsun, onlar da çip takma imkanına sahip. Bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ileride cezai işlemlerle karşılaşmaması için yılbaşına kadar çiplerini taktırıp, hayvanlarını kimliklendirmesi gerekmektedir" dedi. ÇİP TAKTIRMAYANLARA 3 BİN 469 LİRA CEZA Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin 1 Ocak 2023 itibarıyla ceza ödemek zorunda kalacaklarını söyleyen Aygül, "Eğer bu işlemi yapmazlarsa yılbaşından sonra hayvan başına 3 bin 469 TL gibi bir rakam ödeyerek, çip taktırıp, kimliklendirme zorunluluğu olacak. Herkesi bu konuda duyarlı olup bir an önce hayvanını kimliklendirmek için, çip takmak ve diğer işlemleri yapmak için ilgili yerlere götürmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Aşıların takibi, kaybolduklarında sahiplerine kolayca ulaşılabilmeyi sağlayan mikroçip uygulaması ile Türkiye'deki evcil hayvan sayısının tespitinin hedeflendiğini vurgulayan Aygül, "Bundan sonra hayvanlar kimliklendirildiği için daha sıkı bir şekilde takip edilerek, hayvanlarını sokağa gelişigüzel bırakan ya da terk edenlere cezai işlem yapılacak. Sokağa hayvanları bıraktıkları ve tespitlerimizi yaptığımız takdirde biz veya Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ya da belediyeler hayvan başına 2 bin 724 lira ceza uygulayacaktır" ifadelerini kullandı. Hayvan sahipleri, 5199 sayılı yasa kapsamında evcil hayvan olarak tanımlanan kedi, köpek ve gelinciklerine mikroçip taktırıp kayıt altına aldırmak için veteriner klinikleriyle il ve ilçe tarım müdürlüklerine giderken, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, "Her gün yaklaşık 20- 25 tane kedi ve köpeğimize çip uygulamasını yapıyoruz. Tüm evcil hayvan sahiplerimizi mikroçip uygulaması yaptırılmak üzere ilçe müdürlüğümüze bekliyoruz" dedi.