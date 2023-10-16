Haberler Dünya Ülkelerin şaşırtıcı gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından ilginç alışkanlıklar ve kutlamalar

Ülkelerin şaşırtıcı gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından ilginç alışkanlıklar ve kutlamalar Dünyanın her bir köşesinde çeşitli kültürler ve bu kültürlere özgü geleneklerle özdeşlemiş alışkanlıklar vardır. Her ülkenin kendine ait kutlamaları, adetleri ve alışkanlıkları kendi kolektif kimliğini oluştururken, tarihini de şekillendirir. İşte, ülkelerin şaşırtan gelenekleri ve alışkanları Habertürk Giriş: 16.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







ÇİN'DE DÜĞÜNDEN ÖNCE AĞLAMAK Birçok kültürde düğünler kahkahalarla kutlanırken, Çin'de geleneksel bir düğün, gelinin evlenmeden bir ay önce ağlamasıyla gerçekleşir. Gelecekti evliliğinde duyduğu mutluluğu göstermek için annesi ve diğer aile üyeleri de ona katılır.

2 Şurada Paylaş!







FİLANDİYA'DA SAUNADA İŞ TOPLANTISI Fin kültürünün bir parçası olan saunalar yalnızca dinlenmek için kullanılan bir yer değil. Aynı zamanda iş meseleleri ve siyaset gibi konularında tartışıldığı bir yer olarak hizmet veriyor. Hatta iş dünyasında meslektaşların birlikte saunaya giderek daha rahat bir ortamda konuştuğu yaygın bir gelenektir.