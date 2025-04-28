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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ülker Özbekistan'da büyümeyi hedefliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ülker Özbekistan'da büyümeyi hedefliyor

        Ülker, Özbekistan'da kurduğu ticari şirket pladis Confectionary ve direkt satış dağıtım merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı "Taşkent'te açtığımız Direkt Satış Dağıtım Merkezi'mizin ve yeni ticari yapımızın yalnızca Ülker'in bölgedeki sürdürülebilir büyümesine değil, Türkiye ve Özbekistan arasındaki köklü ticari bağların daha da güçlenmesine de katkı sunacağına inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:26
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        Ülker Özbekistan'da büyümeyi hedefliyor
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        Ülker, 25 yıldan bu yana çikolata ve bisküvi fabrikasıyla üretim yaptığı Kazakistan’ın ardından, Özbekistan’da tüketicilerine ulaşmak için önemli bir adım attı. Firmadan yapılan açıklamaya göre açılışı yapılan şirket ve faaliyete geçirilen Direkt Satış Dağıtım Merkezi, Özbekistan’ın 12 farklı şehrindeki bölge bayilikleri ve tüm satış kanalları aracılığıyla ürünlerini Özbek tüketicisiyle buluşturacak.

        Başkent Taşkent’teki şirket bünyesindeki depo ve satış ofisinin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Suavi Önal, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, pladis Global Tedarik Zinciri Lideri Mario Reis ve pladis Orta Asya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Yurtgüder’in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Orta Asya’nın en hızlı gelişen pazarlarından Özbekistan’daki yatırımlarının bölgedeki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Kölükfakı, şöyle devam etti:

        “Güçlü iş ortaklıkları ve yerel ihtiyaçlara uygun stratejilerle büyüdüğümüz Orta Asya’daki bu adımımız, 38 milyona yaklaşan nüfusuyla Özbekistan gibi dinamik ve yüksek potansiyelli bir pazardaki varlığımızı güçlendirmek için büyük önem taşıyor. Yeni kurduğumuz Direkt Satış Dağıtım Merkezimiz aracılığıyla yalnızca başkent Taşkent’te 5.000 satış noktasına, bölge distribütörlerimiz aracılığıyla da diğer şehirlerde 25.000 satış noktasına olmak üzere toplamda 30.000’i aşkın noktaya ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız; ilk yıl içerisinde 105 farklı ürünümüzü bu satış noktalarına haftalık düzenli ziyaretlerle ulaştırmak. Son yıllarda ekonomik reformlarla yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelen Özbekistan’da kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyoruz. Marka ve ürünlerimizle Özbek tüketicilerimize de her lokmada mutluluk vereceğiz. Taşkent’te açtığımız Direkt Satış Dağıtım Merkezi’mizin ve yeni ticari yapımızın yalnızca Ülker’in bölgedeki sürdürülebilir büyümesine değil, Türkiye ve Özbekistan arasındaki köklü ticari bağların daha da güçlenmesine de katkı sunacağına inanıyoruz.”

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