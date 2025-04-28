Ülker Özbekistan'da büyümeyi hedefliyor

Ülker, 25 yıldan bu yana çikolata ve bisküvi fabrikasıyla üretim yaptığı Kazakistan’ın ardından, Özbekistan’da tüketicilerine ulaşmak için önemli bir adım attı. Firmadan yapılan açıklamaya göre açılışı yapılan şirket ve faaliyete geçirilen Direkt Satış Dağıtım Merkezi, Özbekistan’ın 12 farklı şehrindeki bölge bayilikleri ve tüm satış kanalları aracılığıyla ürünlerini Özbek tüketicisiyle buluşturacak.

Başkent Taşkent’teki şirket bünyesindeki depo ve satış ofisinin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Suavi Önal, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, pladis Global Tedarik Zinciri Lideri Mario Reis ve pladis Orta Asya’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Yurtgüder’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Orta Asya’nın en hızlı gelişen pazarlarından Özbekistan’daki yatırımlarının bölgedeki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Kölükfakı, şöyle devam etti: