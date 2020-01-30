Ültimatom sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ÜLTİMATOM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, ültimatom şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ultimatom" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'ültimatom'dur.

ÜLTİMATOM NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma' anlamına gelen ültimatom, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.

Aynı zamanda diplomatik bir terim olan ültimatom, devletler arası ilişkide

- Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği notadır.