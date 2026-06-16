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        Haberler Spor Diğer Yüzme Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den tarihi başarı!

        Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den tarihi başarı!

        Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 21:24 Güncelleme:
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        Ultra maraton yüzmede tarihi başarı!

        Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 17 yaşındaki ay-yıldızlı ultra maraton yüzücü Eda Savcıgil, Capri–Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

        Açıklamada Eda Savcıgil'in antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı belirtildi.

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