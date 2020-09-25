Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nın resmi sponsorluğunun yanı sıra Almanya Euroleague'in resmi sponsoru Uludağ İçecek A.Ş; İnegöl Yenice'de bulunan tesislerinde basketbolcuları ağırladı.

Uludağ İçecek'in ürettiği içecekleri tadarken, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl öncülüğünde tesisi, üretim hatlarını gezen basketbolcular, ING Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi moral depoladı. Ziyaretin sonunda Kızıl'dan markanın doğuşundan bugüne geçen süreç, yatırımları, başarıları hakkında bilgi alan basketbolcular kebap yiyerek ziyareti sonlandırdı.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, fabrikada basketbolcuları ağırladıklarını ifade ederek, "Amacımız basketbolculara tesislerimizi gezdirmenin yanı sıra, kendimizi anlatmak ve seyircisiz oynanacak maçlar öncesi moral vermek. Uludağ İçecek ve takımın adını taşıyan Frutti Extra hakkında kısa bir anlatım yaptık. Almanya Euroleague sponsorluğumuzu ve Türkiye'deki beklentilerimizi paylaştık. Yaptığımız projelerin uzun vadeli olduklarını anlattık. Basketbolcularla ve yönetici arkadaşlarla bu uzun yolda neler yapmak istediklerimizi konuştuk. Cumartesi günü Beşiktaş maçı var ve arkasından takım Fethiye'ye gidiyor. Bu iki maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Ömer Kızıl sözlerine şöyle devam etti: "Biz hızlı tüketim sektöründeyiz ve yine farklı bir şey yaptık. Frutti Extra Bursaspor – Beşiktaş maçını bir kanal şifresiz yayınlayacak. Bursa'da Özgen Çay Bahçeleri'ne taraftarlarımız maskelerini alarak gelecekler ve bir Frutti Extra içene ikincisini bizim hediye edeceğimiz hoş bir kampanya ile maçı izleyecekler. İnsanların açık havada ama maske ve mesafe kurallarına uyarak hiç olmazsa takımlarını seyretmelerini ve desteklemelerini istiyoruz. Bizim iznimiz olduğu için biz sahada olacağız ama gözümüz kulağımız da dışarıda olacak."

Pandemi bittikten sonra 7 bin kişilik salonu ağzına kadar doldurmak için de çalışmalar yapacaklarının altını çizen Kızıl, "Frutti Extra Bursaspor basketbol takımının biletli seyirci ile salonun yüzde 90'ını dolduracağını, herkesin eşleri ve çocuklarıyla gelerek, küfürsüz maç seyredeceklerini ve Türkiye'nin en büyük taraftar grubu Teksas ile maç seyretmenin keyfine varacaklarını düşünüyorum" dedi.