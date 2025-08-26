Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.463,40 %-0,13
        DOLAR 41,0209 %0,05
        EURO 47,6402 %-0,02
        GRAM ALTIN 4.450,53 %0,32
        FAİZ 39,65 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 51,05 %0,37
        BITCOIN 109.904,00 %0,30
        GBP/TRY 55,1312 %-0,09
        EUR/USD 1,1604 %-0,12
        BRENT 68,32 %-0,70
        ÇEYREK ALTIN 7.276,62 %0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği: Döviz kurunun artması gerekiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği: Döviz kurunun artması gerekiyor

        Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan,"Fiyatlarımızı, baskılanmış döviz kuruyla, girdi maliyetleriyle karşılaştırdığımızda karlılık açısından üreticimiz ve ihracatçımız açısından beklenen rakamları yakaladığımızda bu pazarlarda büyük fırtınalar estirebilecek ülkeyiz. Girdi maliyetleri ile döviz kuru arasındaki makas ihracatçıları zorluyor. Döviz kurunun artması gerekiyor biraz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 10:33 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Döviz kurunun artması gerekiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan, iklim değişikliği nedeniyle nisanda yaşanan zirai don ve yaz aylarındaki aşırı sıcakların taze meyve ve sebze üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

        Özellikle sert çekirdekli meyvelerde yaşanan kayıp nedeniyle ihracatın tatmin edici olmadığına dikkati çeken Yazgan, her türlü olumsuzluğa rağmen üreticilerin üretmekten ihracatçıların da mücadeleden vazgeçmediğini anlattı.

        "75-80 BİN TON ÜRÜN SATAN BİR ÜLKE İÇİN 6 BİN TONLUK İHRACAT YOK GİBİ BİR ŞEY"

        Bu yıl anlık bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan ürün eksikliğinden kaynaklanan yüzde 9-10'luk bir kayıp olduğuna işaret eden Yazgan, "Yıl sonunda narenciye ürünlerinin devreye girmesiyle bu açığı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Kiraz ihracatı bu yıl yok denecek kadar az oldu. 75-80 bin ton ürün satan bir ülke için 6 bin tonluk ihracat yok gibi bir şey" dedi.

        REKLAM

        Olmayan ürünün yerine başka ürünü koymakla ihracatın dengelenmesinin pazarda sürekliliği sağlamayacağını belirten Yazgan, " Türkiye kiraz üreticisi ve ihracatçısı olarak bilinmeli. Kirazdan kaybedelim narenciyeden kaybedelim mantığı olmamalı. Her ülke fırsat kolluyor. Dünyada rakipsiz değiliz. Siz olmazsanız hemen o ülke devreye giriyor. Söz konusu pazarda o ülke devamlılığı sağlarsa oraya kaçış olur. Türkiye, üretim açısından ve pazarlara hakim olma açısından çok güçlü. Ben çok ciddi yer değiştirme olacağını düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

        "BÜYÜK FIRTINALAR ESTİREBİLİRİZ"

        Yazgan, bu dönemde en büyük sorunun artan girdi maliyetlerini döviz kurunun karşılamaması olduğunu vurgulayarak "Fiyatlarımızı, baskılanmış döviz kuruyla, girdi maliyetleriyle karşılaştırdığımızda karlılık açısından üreticimiz ve ihracatçımız açısından beklenen rakamları yakaladığımızda bu pazarlarda büyük fırtınalar estirebilecek ülkeyiz. Girdi maliyetleri ile döviz kuru arasındaki makas ihracatçıları zorluyor. Döviz kurunun artması gerekiyor biraz" ifadesini kullandı.

        Şu anda iç piyasanın ihracata göre daha iyi olduğunu dile getiren Yazgan şöyle devam etti:

        "İçerde fiyatlar artıyor ama döviz kuru yükselmediğinden ihracat karlı olmaktan çıkıyor. İhraç ettiğiniz ürün bizler için fiyat açısından tercih edilmez oldu. Uluslararası pazarı kaybetmek istemiyoruz. Biz o pazarlarda olmak istiyoruz. Girdi maliyetlerini üst üste koyduğunuz da maliyetler çok yükseldi. Döviz kurundaki pozisyon, beklentileri karşılamadığı için Avrupa pazarında rekabetçiliğimizi kaybettik."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi