Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran'da 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nun dün toplandığı belirtildi.

ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT FİYATI 2021

Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir."

ÜRETİCİ YENİ FİYATTAN MEMNUN

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, konuya yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiğ süt referans fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükseltilmesinden memnun olduklarını belirtti.

Özcan, "Şu anki girdi fiyatları nedeniyle üretici mutlu. Üretici için maliyetleri kurtaran bir fiyat. Yem fiyatlarının sabit kalması üreticinin önünü görmesi için son derece önemli. Özellikle yem fiyatları üreticilerin en yüksek girdi maliyetleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN PEKDEMİRLİ SÜT FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt üreticilerinin sürdürülebilir şekilde üretim yapmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Son dönemde artan maliyetlerden dolayı süt fiyatlarının güncellemesi gerekiyordu." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3,20 lira olan soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatının (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmesini değerlendirdi.

Çiğ süt tavsiye fiyatının artırılmasını üreticileri memnun eden bir karar olarak gördüğüne işaret eden Pakdemirli, "Son dönemde artan maliyetlerden dolayı süt fiyatlarının güncellemesi gerekiyordu. Üreticilerimizin sürdürülebilir bir şekilde üretimde kalması son derece önemli." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Bakanlık olarak üreticileri sürekli desteklediklerine dikkati çekerek, "Yeri geliyor 20 kuruş, yeri geliyor 30 kuruş, yeri geliyor 40 kuruş olarak, son 3 yıldır üreticilerimizin maliyetlerini bir nebze de olsun desteklemek gayesiyle bu destekleri veriyoruz. 2021 yılı için süt üreticilerimize 2,4 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu destek miktarının ne kadar olacağını Gıda Komitesinde ilgili kurumlarımızla karar veriyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süt fiyatlarında asıl yetkilinin USK olduğunun altını çizen Pakdemirli, ilerleyen dönemlerde maliyetler çerçevesinde değerlendirmelerin yapılacağını anlattı.

"DEVLETİN ETTEN, SÜTTEN TAMAMEN ELİNİ ÇEKMESİNİ BEKLEMEMEK GEREKİYOR"

Pakdemirli, üretici ve tüketici odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz sürdürebilir bir şekilde üretmek zorundalar, bunun altında kar etmedikleri bir durumu sürekli olarak götürmelerine imkan yok. Üreticilerimiz sürdürülebilir bir şekilde üretecekler, tüketicilerimiz de doğru kalitedeki ürünü doğru fiyatla satın almak durumunda. Bu dengeyi de koruyacak bir mekanizma içerisinde olmamız gerekiyor. O yüzden devletin etten, sütten tamamen elini çekmesini beklememek gerekiyor. Biz özellikle hem üretici tarafımızı hem tüketici tarafımızı çok ciddi şekilde izliyoruz. Buralarda zincirde kırılmalar olduğu zaman biz de müdahale ediyoruz."

Süt ihracatına da değinen Pakdemirli, bu yıl süt tozu ihracatının geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 120 milyon dolar seviyesine ulaştığını vurguladı. Pakdemirli, sütün paketli ürünler olarak ihraç edilmesinin ülke ekonomisine daha çok faydası olduğunu ve bu alanda ihracatı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

ULUSAL SÜT KONSEYİ SÜT FİYATLARI

2011 ve 2021 yılları arası Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.