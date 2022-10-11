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Çiğ süt fiyatlarında artış!

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci çiğ süt fiyatına zam geldiğini duyurdu. Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla net 8,5 lira olmasına karar verdi. Bakan Kirişci ayrıca çiğ süt destek priminin de artırıldığını duyurdu. İşte çiğ süt zammı sonrası yeni çiğ süt fiyatları

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  • Ulusal Süt Konseyi çiğ süt zammını duyurdu! İşte 2022 Ekim-Aralık çiğ süt fiyatı

    Ulusal Süt Konseyi, yeni çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu. Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi. Peki, çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...
  • Ulusal Süt Konseyi çiğ süt zammını duyurdu! İşte 2022 Ekim-Aralık çiğ süt fiyatı

    ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI NE KADAR OLDU?

    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başında taksiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir.

    Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına çıkarılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. 

    Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi. 
  • Ulusal Süt Konseyi çiğ süt zammını duyurdu! İşte 2022 Ekim-Aralık çiğ süt fiyatı

    Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

    %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir (soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir)." ifadelerine yer verildi.

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