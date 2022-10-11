Çiğ süt fiyatlarında artış!

ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI NE KADAR OLDU?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başında taksiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına çıkarılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir.

Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.