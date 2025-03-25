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        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) güncel fiyat 2025: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi zorunlu mu?

        Akaryakıt istasyonları ve taşıt sahipleri için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında güncel bilgiler merak ediliyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) belirlenen ücretlerde indirim yapıldı. Peki Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) güncel fiyatı nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:35
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        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) belirlenen ücretlerde indirim yapıldı. Darphane'den yapılan açıklamaya göre, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) bedeli için belirlenen 2 bin 791,45 TL yerine, 2 bin 172 TL tutarındaki indirimli tarife uygulanacak.

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        UTTS FİYATI NE KADAR?

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) belirlenen ücretlerde değişikliğe gidildi.

        Darphane'den yapılan açıklamaya göre, yapılan düzenleme 2025 yılının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş yılı olmasına istinaden hayata geçirildi.

        Buna göre, 25 Mart 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemle sınırlı olarak, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) bedeli için montaj hizmet bedeli ve KDV dâhil olmak üzere, 2025 yılı için belirlenen 2 bin 791,45 TL yerine, 2 bin 172 TL tutarındaki indirimli ücretin uygulanmasına karar verildi.

        2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın almış, ödemesini yapmış ve montaj işlemlerini tamamlamış olan mükelleflerin, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar yapmak kaydıyla 619.45 TL karşılığı açıklanan çeşitli destek ve avantajlardan 2025 yılı içinde faydalanabilecekleri kaydedildi.

        Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı fiyatları üzerinden TTB satın almış ancak montaj işlemlerini yaptırmamış ve henüz faturası kesilmemiş olan mükelleflere ise 619.45 TL tutarında iade banka havalesi yoluyla yapılacak.

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        UTTS ZORUNLU MU, SON BAŞVURU NE ZAMAN?

        2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil, işte kullanılan taşıtlar için en geç 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS kaydının yaptırılması, en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması zorunludur.

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