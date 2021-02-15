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Ulusal Yas nedir, neden ilan edilir? - Ulusal (Milli) Yas hangi durumlarda ilan edilir?

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Gara saldırısında şehit düşen vatandaşlarımızla ilgili CHP'den Ulusal Yas talebi geldi. Konuyla ilgili olarak vatandaşlarımız ise Ulusal Yas nedir ve hangi durumlarda ilan edilir sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Ulusal Yas nedir, neden ilan edilir? - Ulusal (Milli) Yas hangi durumlarda ilan edilir?

Gara saldırısı sonrası yaşanan can kayıpları nedeniyle ulusal yas ilan ediecek mi merak konusu oldu. Peki milli yas neden ilan edilir?

MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.


"Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.

Öte yandan uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı sebebiyle 14 Ocak 2012'de, Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden Japonlar için 18-21 Mart 2011'de Türkiye'de ulusal yas ilan edilerek, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilmişti.

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