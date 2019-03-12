Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, 12-15 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019'da yerini aldı



Yetgin, "Artık ülkelerin değil marka şehirlerin öne çıktığı MIPIM’de düzenli olarak yer alan İstanbul Ticaret Odası'nı, ülkemizin ve gayrimenkul sektörümüzün tanıtımı adına destekliyoruz. Son dönemin ekonomik konjonktürünü dikkate alarak, 2019 yılında farklılıklar oluşturmak, sektörün birlikteliğini yurt dışındaki platformlarda vurgulamak, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlatmak adına büyük önem taşıyan MIPIM'de, gayrimenkul sektörümüzün yabancı yatırımcılar için gelecek vadettiğini çok iyi anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKIDA BULUNACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Türkiye gayrimenkul sektörünün dünya ile kıyaslandığında daha çok potansiyel içerdiğine dikkati çeken Yetgin, "İstanbul önemli bir marka şehir. Ama bu çok özel şehrin özelliklerinin, yatırımcı gözünde nasıl bir fizibilite sunduğunu bizim anlatmamız, paylaşmamız lazım. Bu noktada MIPIM ekosistemi çok önemli. Biz kendimizi üst seviyede, geniş katılımlarla ifade etmezsek bunu başka ne şekilde yapabiliriz? Birçok yol var ama özellikle gayrimenkul dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan MIPIM’i en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. MIPIM’de son yıllarda yakalanan bu konsantrasyonun artarak devam etmesi gerektiğini, belediyelerimiz nezdinde de temsilin çok önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MIPIM'in bir gayrimenkul satış fuarı olmadığını dile getiren Yetgin, "MIPIM, mevcut veya planlanan büyük gayrimenkul projelerine ortak bulunması açısından önemli bir platform. Sadece şirketler bazında değil, kamu tarafında, örneğin Kanal İstanbul gibi büyük projeler için de ortaklıklar tesis edilmesi açısından da burada önemli adımlar atılabilir. Amacımız ülkemize yatırımcı çekmek, büyük ölçekli projelerin büyük iş birliklerle yapılmasını sağlamak. Kısa vadede sonuç alınmıyor gibi görünse de, orta ve uzun vadede MIPIM ortamının, tıpkı katılan diğer marka şehirler gibi çok önemli olduğunu gözardı etmemek lazım. GYODER olarak, İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle, üyelerimizle birlikte yer aldığımız fuarda büyük bir sinerji oluşturarak, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE VE İSTANBUL'UN VERİLERLE ANLATILDIĞI RAPOR İLK KEZ MIPIM'DE

Türkiye'de yatırım imkanlarının görülmesini sağlamayı ve bu alanda doğru bilgilere ihtiyaç duyan yabancı yatırımcıları kapsamlı verilerle bilgilendirmeyi görev edinen GYODER, uluslararası gayrimenkul hizmetleri şirketi Colliers iş birliği ile yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik, kapsamlı bir raporu da ilk kez MIPIM'de yabancı yatırımcılar ile paylaşacak.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de gayrimenkul piyasasının araştırıldığı, 'REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets' başlıklı rapor ile ilgili bilgi veren Yetgin "Colliers iş birliği ile hazırladığımız bu rapor Türkiye'nin yabancı yatırımcılara tanıtımı konusunda çok değerli bir çalışma oldu. İlk kez dünya gayrimenkul verilerinin karşılaştırıldığı etkili veriler ışığında, bugün yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman olduğu ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.

Rapordaki 'Neden Türkiye'de yatırım yapılmalı?' başlıklı bölümde, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi olduğu ve 2050 yılına kadar ilk 15 ekonomi içinde olmasının beklendiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca Türkiye'nin finans merkezi olarak büyüme potansiyeline sahip İstanbul'dan, 400 noktaya direkt uçuş ve 22 başkente 2 saatte direkt erişim sağlandığı vurgulanıyor.