IOC, Belarus’a rapor için son tarih verdi 0:00 / 0:00

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Belaruslu meslektaşlarından bugün içinde rapor bekleyen IOC, en son Tokyo’daki Polonya Büyükelçiliğine sığınan ve Polonya’nın insani durum vizesi teklif ettiği Krystsina’nın olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, komitenin atletle iki kez konuştuğunu ve 24 yaşındaki atletin güvenliğinin sağlandığını söyledi.

Guardian'ın aktardığı haberde, IOC'un bir sonraki adımını atmadan önce, olayın tüm gerçekliğini bilmesi gerektiğine dikkat çeken Adams, Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesinden bugün içinde rapor beklediklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da olaya müdahil olarak Belarus'un Tsimanouskaya'yı eve gönderme girişimini kınadı. Pazartesi günü Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Blinken, “Bu tür eylemler olimpiyat ruhunu ihlal ediyor, temel haklara hakaret ediyor ve hoş görülemez.” ifadelerini kullandı.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ve oğlu Viktor’un olimpiyatlar dahil tüm IOC organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı.