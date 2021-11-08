Onur ödülleri belli oldu 0:00 / 0:00

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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu.

Festival bu yıl tüm direnen Afgan kadınları ve sinemacıları adına Afgan'lı yönetmen Sahraa Karimi'ye onur ödülü verecek. Ayrıca 11'inci yılında festival danışma kurulu; 'Sinema Onur Ödülü'nü Reis Çelik'e, 'Akademik Onur Ödülü'nü Sargun Ali Tont'a ve 'Sinemaya Katkı Ödülü'nü Hülya Uçansu'ya vermeyi kararlaştırdı.

Reis Çelik

Bu yıl, 26 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde geri sayım devam ederken onur ödüllerini alacak isimler açıklandı.

Hülya Uçansu

Festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, ödüllerin 25 Kasım akşamı yapılacak olan açılış töreninde verileceğini açıkladı. Festival filmleri 26 Kasım sabahından itibaren Kadıköy Sineması ve Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.