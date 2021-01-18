AA

Buna göre, geçen yılın kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,7 azalışla 228,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,6 artışla 614,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Kasım 2020'de eksi 385,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 345,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 21,8 azalışla 82,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 düşüşle 90,7 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 6,9 azalışla 44,2 milyar dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye),piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,5 artışla 197,1 milyar dolara yükseldi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 110 MİLYAR DOLAR



Portföy yatırımları, geçen yılın kasım ayında 2019 yıl sonuna göre yüzde 17 azalarak 110 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24,4 azalışla 24,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 59,8 düşüşle 6,2 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3 azalarak 47,7 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 1,4 artarak 307,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 5,4 azalarak 32,6 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 8,8 artarak 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 azalarak 63 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,2 düşüşle 95,2 milyar dolara indi.