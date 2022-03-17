Ulviye'nin katiline istenen cezada 'ruhsal dinginlik' detayı! 0:00 / 0:00

AA

Kız arkadaşı Ulviye Avağ'ı, İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Mehmet Demir'in yargılanmasına devam edildi. 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Demir (31) ve avukatı katıldı.

BAKANLIK AVUKATI, ÜST HADDEN CEZA İSTEDİ

Maktul Ulviye Avağ'ın (32) ailesi ile avukatlarının da geldiği duruşmada, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Duruşmada bazı tanıkların ifadelerine başvurulduktan sonra, taraflara diyecekleri soruldu. Bakanlığın avukatı, sanığın maktulü bilerek ve isteyerek öldürdüğünü belirterek, üst hadden ceza verilmesini, Mehmet Gök adlı kişinin de olayda iştiraki olduğundan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Maktulün ailesinin avukatı da sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında indirim uygulanmamasını, Mehmet Gök hakkında da mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın ifadesine göre, 11 yıl önce tanıştığı maktullün, aralarındaki gönül ilişkisi sürerken evli olduğunu öğrendiği, bunun üzerine ayrıldıkları, sanığın bu süreçte başka biriyle evlendiği, 7-8 yıl sonra sosyal medya üzerinden tekrar iletişim kurdukları kaydedildi.

CİNAYET İÇİN MARDİN'DEN İSTANBUL'A GELDİ

Maktulün, sık sık yanına geldiğini ve boşanması için baskı yaptığını, ilişkilerini eşine anlatacağı şeklinde tehdit ettiğini söyleyen sanığın bunun üzerine kadını öldürmek için Mardin'den İstanbul'a geldiği anlatılan mütalaada, sanığın bu kararından, maktul ve kendi ağabeyiyle yemek yedikten sonra sakinleşip vazgeçtiği ve dönüş için bilet aldığı belirtildi.

'RASTGELE 10 EL ATEŞ ETTİM'

Mütalaada, sanığın ifadesinde, "10 Mart 2021'de kıraathanede otururken maktulün gelip küfrettiğini, belindeki silahı isteyip kendisini öldüreceğini söylediği için vermediğini, rezillik çıkmasın diye onu arabaya bindirdiğini, aracı yeğeni Mehmet Gök'ün kullandığını, aracı Sultangazi Kent Ormanı'nda durdurduklarını, bir anlık cinnetle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak maktule rastgele 10 el ateş ettiğini" söyleyerek suçunu kabul ettiği anlatıldı.

'ÖLDÜRME KARARINDAN SONRA RUHSAL DİNGİNLİĞE ULAŞTIĞI...'

Sanığın koşulsuz aldığı öldürme kararından sonra ruhsal dinginliğe ulaştığı ve bunu gözden geçirecek yeterli süre bulunduğu ifade edilen mütalaada, suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin kesin delil bulunmadığından sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma, tarafların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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