Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı - Diğer Haberleri

        Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı

        Spor basınının efsane isimlerinden spiker Ümit Aktan, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Cuma namazını müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Aktan'ın ailesinin yanı sıra Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, iş insanı Dinçer Azaphan ile spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan'ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından ünlü spiker, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        MEHMET AĞAR: ZAMANSIZ KAYIP

        Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "İyi bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak, gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak, şahsi sorumlulukları ilave ettiğimiz vakit üzüntü verici bir kayıp oldu. Derin bir acıyla sarsıldık, beklemediğimiz bir şeydi. Yoğun hayatı içerisinde en az dikkat ettiği şey sağlığı olmuş. Zamansız ve üzüntü verici bir kayıp oldu. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

        REKLAM

        FATİH TERİM: ONDAN ÇOK FAZLASIYDI

        Teknik Direktör Fatih Terim, "Futbol camiasının da başı sağ olsun. Ümit çok eski arkadaşım. Onu sadece maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla müsabakaları daha zevkli hale getiren, izleyiciye güzel bir sunum yapan bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

        ERTEM ŞENER: HEPİMİZ YARIM KALDIK

        Spor spikeri Ertem Şener, "Türkiye Türkçesini kaybetti. O sadece maç spikeri değildi; revizyoncu, programcı ve yapımcıydı. Televizyonculuğu en iyi bilen iki-üç isimden biriydi. Türkiye çok önemli bir ismini kaybetti. Hepimiz yarım kaldık. Benim ustam, babam, her şeyimdi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        FUAT GUGULOĞLU: TÜRK FUTBOLUNA KEYİF KATAN BİR AĞABEYDİ

        TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu ise, "Böyle bir ortamda buluşmak hiçbirimizin isteyeceği bir şey olmazdı. Gerçekten Türk futbolu ve Türk edebiyatı için çok nadir bir isimdi. Türk futboluna keyif katan ağabeyimizi yitirdik" diye konuştu.

        ENKİDU AKTAN: İKİ KİMLİĞİYLE HATIRLAYACAĞIM

        Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın iki kimliği vardı. Birincisi aile babası, ikincisi sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu hem bir oğlu hem de buradakiler gibi hayranı ve taraftarı olarak özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" sözleriyle duygularını paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi