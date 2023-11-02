Ümit Erkol: Kılıçdaroğlu'nun yeniden seçileceğini görüyoruz

Ankara Spor Salonu´nda 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek CHP 38´inci Olağan Kurultayı öncesinde parti genel merkezinde bir araya gelen CHP'li il başkanları; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu´na destek açıklamasında bulundu.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 55 CHP il başkanı olarak iradelerini ortaklaştırdıklarını, şu an 43 il başkanı olarak bu açıklamayı gerçekleştirdiklerini ve 12 il başkanının ise çevrimiçi bir şekilde katıldığını belirterek, "CHP 38´nci Kurultayı'nda örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu´nu destekleme kararı aldık. Kılıçdaroğlu´nun toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan´ın yeniden seçileceğini görüyoruz. CHP 38'inci Kurultayı'nın CHP geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağına, önce yerel seçimlerde daha sonra genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak yenilenmiş yönetimini oluşturacağına inancımız tamdır. Örgütlerimizde mahalleden başlayan ilçe ve il örgütlerinde devam eden yenilenme sürecinin Sayın Genel Başkan liderliğinde kesintisiz devam edeceğine inanıyoruz" dedi.