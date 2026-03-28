Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ümit Milli Takım'da sakatlık: Livan Burcu - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Takım'da sakatlık: Livan Burcu

        2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubunda 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'da Livan Burcu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Milli Takım'da sakatlık!

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre millilerin Hırvatistan maçının aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

        Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

        Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor)

        Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio).

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
