Ümit Milli Takımımız, Norveç'i 2-0 mağlup etti
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ağırladığı Norveç'i 2-0 mağlup etti. Cihan Çanak ve Erencan Yardımcı'nın golleriyle kazanan ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkardı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki beşinci maçında Norveç'i 2-0 mağlup etti.
30. dakikada milli takım öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Cihan Çanak, topu kale önüne ortaladı. Bu bölgedeki Erencan Yardımcı ve rakip savunma oyuncusunun dokunamadığı top, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada Cihan Çanak'ın ortasına hareketlenerek ceza sahası içerisinde topla buluşan Erencan Yardımcı, rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erencan Yardımcı'nın yerden vuruşunda, kaleciyi de geçen topu savunma oyuncusu Sjovold çizgi üzerinden çıkardı.
İlk yarı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
54. dakikada Norveç gole yaklaştı. Zafeiris'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Karlsbakk'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
64. dakikada ay-yıldızlı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Rakip savunma oyuncusunun hatasından yararlanarak sağ taraftan ceza sahasına giren Cihan Çanak, kale önüne orta açtı. Kaleci Tangvk'ın eliyle dokunduğu topu önünde bulan Erencan Yardımcı, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Türkiye, grupta ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Norveç ise beşinci maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Denys Shurman, Valentyn Kutsev, Oleksandr Korniyko (Ukrayna)
Türkiye: Doğan Alemdar, Ayberk Karapo (Dk. 80 Eray Korkmaz), Serdar Saatçı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Emir Ortakaya, Aksel Baran Potur (Dk. 88 Ege Tıknaz), Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Cihan Çanak (Dk. 88 Şahin Dik), Erencan Yardımcı (Dk. 78 Metehan Altunbaş)
Norveç: Tangvk, Sjovold (Dk. 67 Edh), Rodolen, Hjelde (Dk. 41 Hopland), Oppegard, Hansen-Aaröen, Zafeiris, Arnstad, Karlsbakk (Dk. 67 Fiabema), Nordas (Dk. 67 Melkersen), Mugisha (Dk. 83 Gulliksen)
Goller: Dk. 30 Cihan Çanak, Dk. 64 Erencan Yardımcı (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 10 Serdar Saatçı, Dk. 90+2 Doğan Alemdar (Türkiye), Dk. 40 Mugisha, Dk. 87 Fiabema (Norveç)