Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Takımımız, Norveç'i 2-0 mağlup etti - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Takımımız, Norveç'i 2-0 mağlup etti

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ağırladığı Norveç'i 2-0 mağlup etti. Cihan Çanak ve Erencan Yardımcı'nın golleriyle kazanan ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Milliler, Norveç'i devirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki beşinci maçında Norveç'i 2-0 mağlup etti.

        30. dakikada milli takım öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Cihan Çanak, topu kale önüne ortaladı. Bu bölgedeki Erencan Yardımcı ve rakip savunma oyuncusunun dokunamadığı top, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

        38. dakikada Cihan Çanak'ın ortasına hareketlenerek ceza sahası içerisinde topla buluşan Erencan Yardımcı, rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erencan Yardımcı'nın yerden vuruşunda, kaleciyi de geçen topu savunma oyuncusu Sjovold çizgi üzerinden çıkardı.

        İlk yarı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        REKLAM

        54. dakikada Norveç gole yaklaştı. Zafeiris'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Karlsbakk'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

        64. dakikada ay-yıldızlı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Rakip savunma oyuncusunun hatasından yararlanarak sağ taraftan ceza sahasına giren Cihan Çanak, kale önüne orta açtı. Kaleci Tangvk'ın eliyle dokunduğu topu önünde bulan Erencan Yardımcı, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

        Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Bu sonuçla Türkiye, grupta ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Norveç ise beşinci maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Denys Shurman, Valentyn Kutsev, Oleksandr Korniyko (Ukrayna)

        Türkiye: Doğan Alemdar, Ayberk Karapo (Dk. 80 Eray Korkmaz), Serdar Saatçı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Emir Ortakaya, Aksel Baran Potur (Dk. 88 Ege Tıknaz), Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Cihan Çanak (Dk. 88 Şahin Dik), Erencan Yardımcı (Dk. 78 Metehan Altunbaş)

        REKLAM

        Norveç: Tangvk, Sjovold (Dk. 67 Edh), Rodolen, Hjelde (Dk. 41 Hopland), Oppegard, Hansen-Aaröen, Zafeiris, Arnstad, Karlsbakk (Dk. 67 Fiabema), Nordas (Dk. 67 Melkersen), Mugisha (Dk. 83 Gulliksen)

        Goller: Dk. 30 Cihan Çanak, Dk. 64 Erencan Yardımcı (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Serdar Saatçı, Dk. 90+2 Doğan Alemdar (Türkiye), Dk. 40 Mugisha, Dk. 87 Fiabema (Norveç)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum