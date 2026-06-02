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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler Kosova maçına hazır!

        Ümit Milliler Kosova maçına hazır!

        Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        Ümit Milliler Kosova maçına hazır!

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlı takım, son bölümde Kosova maçının taktik çalışması üzerinde durdu.

        Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı müsabaka, millilerin eylül ve ekim aylarında 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

        Türkiye-Kosova maçı, yarın saat 20.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

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