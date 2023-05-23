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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisi ve partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundaki tutumuyla ilgili beklenen açıklamasını gerçekleştirdi. Görüşmelerin devam ettiğini ve bu akşam nihayete ermesini beklediğini söyleyen Özdağ, görüşmelerin ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacaklarını söyledi. Peki, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması ne zaman saat kaçta? Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda kimi hangi adayı destekleyecek? İşte güncel gelişmeler...

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  • Ümit Özdağ'dan son dakika açıklama! Cumhurbaşkanı seçiminde Ümit Özdağ kimi hangi adayı destekleyecek? İşte yeni açıklama tarihi

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan beklenen açıklama geldi. Özdağ Yaptığı açıklamada Millet İttifakı ile görüşmelerin devam ettiğini ve bu akşam görüşmelerin sona ermesini beklediğini söyledi. Özdağ, görüşmelerin ardından nihai kararını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı açıklamada kamuoyuyla paylaşacağını sözlerini ekledi. Peki, Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda kimi hangi adayı destekleyecek? Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması ne zaman? İşte detaylar...
  • Ümit Özdağ'dan son dakika açıklama! Cumhurbaşkanı seçiminde Ümit Özdağ kimi hangi adayı destekleyecek? İşte yeni açıklama tarihi

    ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLEYECEK? İŞTE SON AÇIKLAMA

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptıkları görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Özdağ, "Nihayetlenmedi. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Olumlu giden süreci olumlu tamamlayacağımıza inanıyorum. Başarabilirsek yarın saat 11.00'de Sayın Kılıçdaroğlu ile açıklama yapmayı planlıyoruz" dedi.

     
  • Ümit Özdağ'dan son dakika açıklama! Cumhurbaşkanı seçiminde Ümit Özdağ kimi hangi adayı destekleyecek? İşte yeni açıklama tarihi

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapılması beklenen açıklamasını Habertürk TV'den de canlı olarak takip edilirsiniz.

    ÜMİT ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMASI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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