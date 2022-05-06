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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında söyledikleri ve sonrasında verdiği tepkiyle gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte tüm merak edilenleriyle Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hayatı ve biyografisi...

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    Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi

    Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ kimdir? Son günlerde sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde sık sık yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında söylediği sözlere verdiği tepkiyle yeniden gündemin en çok konuşulan isimleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Peki, Prof.Dr. Ümit Özdağ kimdir? İşte Ümit Özdağ hakkında merak edilenler...

     
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    Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi

    ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

    Ümit Özdağ, yılında Tokyo/Japonya’da doğmuştur.1963 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüştür. Bu sayede Ümit Özdağ'ın çocukluk yılları Türkiye'de geçmiştir.

     

    Ümit Özdağ, yüksek öğrenimini 1980-1986 yılları arasında Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’nde siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde okumuştur. Ümit Özdağ yüksek lisans çalışmasını “Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı” üzerine hazırlamıştır.

     

    Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur.

     

    Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır.

     

    Doç. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında 2004 yılına kadar çıkacak olan “Avrasya Dosyası” adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır.

     

    Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore’da Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir.

     
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    Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi

    Ümit Özdağ, 1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuştur.

     

    Ümit Özdağ, Harp Okulu, Polis Akademisi, Polis İstihbarat Dairesi, Milli Güvenlik Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi Kursları, Adalet Yüksek Okulu ve İçişleri Bakanlığında dersler ve konferanslar vermiştir.

     

    Prof. Dr. Özdağ, Vaşington, Moskova, Tokyo, Yeni Delhi, Kahire, İskenderiye, Brüksel, Tahran, Bişkek, Alma Ata, Londra, Münih ve Tel Aviv’de değişik üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar vermiştir.Bunun yanı sıra bir çok ülkede kongrelere katılmış, tebliğ sunmuştur.

     
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    Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi

    SİYASİ HAYATI

    MHP Dönemi (2006 - 2016)

    MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı.

    2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP MYK Üyesi seçildi.

    Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti.

    MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. ncak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi.

    20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 5 Kasım 2016 tarihinde de partiden ihraç edildi.

    İYİ Parti Dönemi (2017 - 2021)

    25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edilmiştir. Ancak 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etmiştir.

    Özdağ, 4 Mart 2021 tarihinde, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

    Zafer Partisi 

    2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattıktan sonra, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı.  26 Ağustos 2021 tarihinden itibaren de kurucusu olduğu Zafer Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

     
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    Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE YAŞADIĞI GERİLİM

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümir Özdağ'ın "Sessiz İstila" filmini fiananse etmesi, ve sığınmacılarla iligli söylemleri üzerine katıldığı Canlı yayında şunları söyledi:

    "Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de çekilmiş gibi gösterildi                                                                                         

    Bu olaylar hepsi bir merkezde yönetiliyor. Batı eksinin AB ve ABD oluşturuyor. Büyükelçiler içinde operasyon yapıyorlar. Türkiye göçmen deposu olsun istiyorlar. AB Türkiye'nin 'göçmen deposu' olmasını istiyorlar. Bu teklifi kaç kere getirdiler. Bizim yaptığımız insanlık yetmiyor. Tam tersini istiyorlar. Tamamen Türkiye'yi dışarıdan getirdikleri ve daha sonra operasyon yapabileceği bir sistemi içerisine düşürmek istiyorlar.

    Yargının yapması gereken şu. Bu film kin, nefretlik ve düşmanlık üzerine yapıldı. Eğer bu filmi Ümit Özdağ fonladıysa nereden buldu parayı. Bu parayı Özdağ, Ruşen Çakır gibi sende ABD'deki birtakım Türkiye'yi karıştırmaya yönelik vakıflardan mı aldın onlardan mı fonlandın. Ruşen Çakır ile oturup sohbet edip, eziyet çeken insanların üzerinden başkalarının para ile keyif yapmak bu ülkenin yargısı tarafından cezasız bırakılmayacaktır. Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, bunlar başka ülkelerin çocukları olmuşlar."

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

    Ümit Özdağ bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Polislerin engellediği Özdağ burada bir açıklama yaptı. Özdağ şunları söyledi:

    "Burası dünyanın lunapark değil. Her ipini koparan gelemez. Biz 8 milyon insan tarihin en büyük geri dönüş projesiyle geriye yollayacağız diyoruz. Bu hem sarı muhalefetin hem de sarayın dengesini bozdu.

     

    Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bana ziyarete gelen bir polis memur bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim, bunu teyit ettim. Zafer Partisi üzerinden karışıklık çıkarıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Tuzağa düşmeyiz.

    Dün Soylu'nun bana ve aileme yaptığı hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyup buraya geleceğimi söyledim. Soylu, korkma. Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim, sen Oflu musun koflu musun. Ben tek başıma geliyorum, bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Yemek yediğim restoranlardan vize kartı ödemelerini toplatmadın mı? Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, farkındasın. Hadi el mi yaman bey mi yaman. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin, ya da bu kavga..."

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