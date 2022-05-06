İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE YAŞADIĞI GERİLİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümir Özdağ'ın "Sessiz İstila" filmini fiananse etmesi, ve sığınmacılarla iligli söylemleri üzerine katıldığı Canlı yayında şunları söyledi:

"Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de çekilmiş gibi gösterildi

Bu olaylar hepsi bir merkezde yönetiliyor. Batı eksinin AB ve ABD oluşturuyor. Büyükelçiler içinde operasyon yapıyorlar. Türkiye göçmen deposu olsun istiyorlar. AB Türkiye'nin 'göçmen deposu' olmasını istiyorlar. Bu teklifi kaç kere getirdiler. Bizim yaptığımız insanlık yetmiyor. Tam tersini istiyorlar. Tamamen Türkiye'yi dışarıdan getirdikleri ve daha sonra operasyon yapabileceği bir sistemi içerisine düşürmek istiyorlar.

Yargının yapması gereken şu. Bu film kin, nefretlik ve düşmanlık üzerine yapıldı. Eğer bu filmi Ümit Özdağ fonladıysa nereden buldu parayı. Bu parayı Özdağ, Ruşen Çakır gibi sende ABD'deki birtakım Türkiye'yi karıştırmaya yönelik vakıflardan mı aldın onlardan mı fonlandın. Ruşen Çakır ile oturup sohbet edip, eziyet çeken insanların üzerinden başkalarının para ile keyif yapmak bu ülkenin yargısı tarafından cezasız bırakılmayacaktır. Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, bunlar başka ülkelerin çocukları olmuşlar."

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Ümit Özdağ bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Polislerin engellediği Özdağ burada bir açıklama yaptı. Özdağ şunları söyledi:

"Burası dünyanın lunapark değil. Her ipini koparan gelemez. Biz 8 milyon insan tarihin en büyük geri dönüş projesiyle geriye yollayacağız diyoruz. Bu hem sarı muhalefetin hem de sarayın dengesini bozdu.

Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bana ziyarete gelen bir polis memur bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim, bunu teyit ettim. Zafer Partisi üzerinden karışıklık çıkarıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Tuzağa düşmeyiz.

Dün Soylu'nun bana ve aileme yaptığı hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyup buraya geleceğimi söyledim. Soylu, korkma. Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim, sen Oflu musun koflu musun. Ben tek başıma geliyorum, bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Yemek yediğim restoranlardan vize kartı ödemelerini toplatmadın mı? Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, farkındasın. Hadi el mi yaman bey mi yaman. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin, ya da bu kavga..."