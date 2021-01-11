Ümitcan Uygun olayı nedir? Ümitcan Uygun ile ilgili son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun polisler tarafından gözaltına alındı. Peki, Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

ÜMİTCAN UYGUN OLAYI NEDİR?

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.