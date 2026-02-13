Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniyede yabancı uyruklu iki kadını öldürdüğü belirlenen 2 zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Ümraniyede yabancı uyruklu iki kadını öldürdüğü belirlenen 2 zanlı tutuklandı

        Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın öldürüldüğü ortaya çıktmıştı. Kadınları öldüren 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2026 - 22:04 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:39
        İki kadını vahşice öldürmüşlerdi! Tutuklandılar
        Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesine ilişkin tutuklanan ve cinayeti işledikleri Ümraniye'deki evde yabancı uyruklu kadın S.E'yi (32) de öldürdükleri iddiasıyla cezaevinden çıkarılıp tekrar gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, polislerce adliyeye götürüldü. S.E'nin G.A.K'nin kız arkadaşı olduğu belirtildi.

        Şüpheliler savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, 2 şüphelinin de "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde Haberi Görüntüle

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

        Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

        Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı, bazı binalarda zemin kattaki evleri su bastı. Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi. Se...
