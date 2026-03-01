Ümraniyespor: 1 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. 41'de Joao Amaral ve 85. dakikada Emirhan Acar'ın golleriyle geriden gelerek kazanan ve ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Bandırmaspor, puanını 42'ye çıkardı. Ümraniyespor ise haftayı 32 puanla tamamladı.
01.03.2026
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.
Bandırmaspor'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 41'de Joao Amaral ve 85. dakikada Emirhan Acar attı. Ev sahibinin tek golünü ise 11. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Bandırmaspor, puanını 42'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Sarıyer'e konuk olacak. Bandırmaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
