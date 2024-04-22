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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, evinde Kocaelispor'u 2. yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Emrecan Bulut'un kaydettiği golle galip gelen İstanbul temsilcisi, puanını 37'ye yükseltti. Play off mücadelesi veren Sakaryaspor ise 52 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 21:58 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:58
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        Ümraniye, Kocaelispor'u devirdi!
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut attı.

        Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 37'ye yükseltti. Kocaelispor ise 52 puanda kaldı.

        Trrendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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