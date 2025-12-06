Ümraniyespor: 3 - Amed SK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed SK, deplasmanda Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti. 90+3'te Mbaye Diagne'nin golüyle kazanan ve ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alan Amed SK, puanını 32'ye yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 15 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37'de Andre Poko, 41'de Burak Öksüz (kk) 74'te Afena-Gyan ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne atarken, ev sahibinin gollerini ise 45 ve 53. dakikalarda Batuhan Çelik, 79. dakikada Benny kaydetti.
Ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Amed SK puanını 32'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 15 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Van Spor FK'ya konuk olacak. Amed SK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.