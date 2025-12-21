Ümraniyespor: 5 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Jurgen Bardhi (3) ve Batuhan Çelik'in (2) golleriyle farklı kazanan Ümraniyespor, puanını 21'e çıkardı. Adana Demirspor ise haftayı -28 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 3, 29 ve 75. dakikalarda Jurgen Bardhi, 24 ve 54. dakikalarda Batuhan Çelik attı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkardı ve puanını 21'e yükselti. Sonuncu sırada bulunan Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.