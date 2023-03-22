İHA

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’nın, ’VAR’dan istediğim görüntüyü çıkarabilirim’ açıklamalarına cevap olarak, “Eğer ki VAR sistemine müdahil olabiliyorsan demek ki öncekiler de oluyordu. Lale hanımdan önceki durumları da biliyoruz” dedi.

“İnşallah Ümraniyespor ligde kalır ve milli takıma birçok futbolcu gönderir”

Umut Nayir’in A Milli Futbol Takımı’na, Avounou’nun Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'na ve Geraldo’nun Angola Milli Takımı'na davet edildiğini söyleyen Başkan Aksar, “Ümraniyespor’da oynayıp da futbol yaşantılarının en güzel günlerini geçiren 8-10 tane futbolcumuz var. Biz bu arkadaşlarımızı aldığımızda kalitelerini zaten biliyorduk. Bu kaliteyi Ümraniyespor’da daha da ön plana çıkardık. Özellikle Türk Milli Takımı’na bir futbolcu çıkarmak bizin için onur ve gurur meselesi. Ümraniyespor bir aile takımı. Burada hepimiz dostuz, aile ortamımız var. İnşallah Ümraniyespor ligde kalır ve milli takıma birçok futbolcu gönderir” ifadelerini kullandı.

“Umut Nayir ile yola devam etmek isteriz”

Eyüpspor’dan kiralanan Umur Nayir’i gelecek sezonda da kadrolarında görmek istediğini belirten Tarık Aksar, şu cümlelere yer verdi: “Umut kiralık olarak kalırsa kendisiyle devam etmek isteriz. Umut bizim için çok değerli. Biz ona güvendik, o da güvenimizi boşa çıkarmadı. İnşallah hem kendi hem de milli takım için başarılı işler yapar ve bizimle de yola devam eder.”

"Federasyon alabileceği en doğru kararı verdi"

TFF’nin depremler nedeniyle liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına yönelik aldığı kararı da değerlendiren Aksar, “Pandemiden daha sert bir afetle karşı karşıya kaldık. Birçok insanımız etkilendi. Tabii bu arada da ‘lig iptal olsun’ gibi söylemler çıktı. Federasyon doğru bir karar aldı bence. Aslında depremden etkilenen bölgelerdeki takımların hepsinin maça çıkmaması, hakları saklı kalmak şartıyla bu sezon oynamamaları lazımdı. Oynanmayacaksa hiçbirinin oynamaması lazımdı. Federasyona çok büyük iş düşüyordu. Kimseyi de mutlu edemezsiniz. Federasyon alabileceği en doğru kararı verdi” şeklinde konuştu.

"Ligden düşmenin tamamen kaldıracağı söyleniyor”

Süper Lig’den düşmenin kaldırılacağına yönelik haberlerin çıkmaya başladığını hatırlatan Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, “Takımımız iyi, son maçlardaki performansımızı gösterirsek ligde kalacağımıza inanıyoruz. Lig sonu yaklaşırken düşmenin tamamen kaldıracağı da söyleniyor. Yanlış da anlaşılmasın; düşme potasında olduğum için söylemiyorum, konuşulanları dile getiriyorum. Şampiyonlar, Avrupa’ya gidecekler belli olacak, sonra düşme kaldırılacak deniliyor. Federasyonun alacağı her karar saygılıyız. Düşme olsa da olmasa da biz çıkacağız, maçlarımızı oynayacağız. Biz hakkımızla ligde kalmayı istiyoruz” diye konuştu.

“İğnenin ucu daha birilerine değmeden kıyameti koparıyorlar"

Tarık Aksar, MHK Başkanı Lale Orta’nın; ‘Ben MHK başkanı olarak bütün pozisyonlara ulaşabiliyorum. Bununla ilgili VAR'dan da pozisyon çıkarabiliyorum. Orası da benim kontrolüm altında. Ben istediğim görüntüyü oradan çıkarabilirim’ açıklamalarıyla alakalı ise şunları dile getirdi:

"Lale hanımın samimiyetine güveniyorum, art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama oradaki söylem yanlıştı. Herkese ulaşabilir, herkes de ulaşabiliyor ama açıklamıyorsunuz. O zaman sizden öncekiler de bunu görüyordu ve müdahil oluyordu. Bu anlama geliyor. Ama son dönemlerde hakemlerde çok büyük sıkıntılar yaşanmadığını görüyorum ki en çok canı yanan biziz bu konuda. Biz bas bas bağırdık, kimse bizi duymadı. Ama iğnenin ucu daha birilerine değmeden kıyameti koparıyorlar. Eğer adalet varsa herkese eşit adalet olması lazım. Ümraniyespor’a olurken kimsenin sesi çıkmıyor, kendilerine iğnenin ucu dokunduğu anda kıyamet kopuyor. Burada haksızlık var. Eğer ki VAR sistemine müdahil olabiliyorsan demek ki öncekiler de oluyordu. Ama Lale hanımdan önceki durumları da biliyoruz ve en büyük sıkıntıları yaşayan da biziz."