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Ümraniyespor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Ümraniyespor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Ümraniyespor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakibini mağlup ederek ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor. Ümraniyespor ise güçlü rakibini devirip kümede kalma umutlarını son haftalara taşımayı hedefliyor. Ümraniyespor Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşıyor.

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 30. haftayı 3-0 hükmen galip geçti.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkıyor.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, Ümraniyespor karşısında forma giyemiyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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