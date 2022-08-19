Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Öte yandan Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya geliyor...