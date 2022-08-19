STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.
Öte yandan Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya geliyor...
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