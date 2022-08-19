Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor Galatasaray maçı için heyecan başladı. Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçına sahne olacak zorlu randevu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Peki, Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABONE OL
  • Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Ümraniyespor Galatasaray maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS maçı bugün mü? GS ilk 11

    Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta sahadan puansız ayrılan iki takımın mücadelesine sahne olacak Ümraniyespor Galatasaray maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Ümraniyespor Galatasaray maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS maçı bugün mü? GS ilk 11

    ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Ümraniyespor Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak.
  • Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Ümraniyespor Galatasaray maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS maçı bugün mü? GS ilk 11

    GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Giresunspor maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Seferovic.
  • Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Ümraniyespor Galatasaray maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS maçı bugün mü? GS ilk 11

    BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Ümraniyespor - Galatasaray maçının en düşük bilet fiyatları 500 TL olurken en yüksek fiyat ise 1100 TL olarak belirlendi. Henüz bilet satışo devam ediyor. Paso üzerinden bilet satın alabilirsiniz. 

    Deplasman bileti ise 748 TL'den başlayarak 1500 TL'ye kadar ulaşıyor. Galatasaray taraftarlarına ayrılmış olan biletlerin satışı devam etmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.