BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ümraniyespor - Galatasaray maçının en düşük bilet fiyatları 500 TL olurken en yüksek fiyat ise 1100 TL olarak belirlendi. Henüz bilet satışo devam ediyor. Paso üzerinden bilet satın alabilirsiniz.



Deplasman bileti ise 748 TL'den başlayarak 1500 TL'ye kadar ulaşıyor. Galatasaray taraftarlarına ayrılmış olan biletlerin satışı devam etmektedir.