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Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Spor yazarları, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

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  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    MEHMET DEMİRKOL

    Mertens’in solda topu aldığında bir iki kez Aanholt’u çizgiye gitmesi konusunda uyarışı herhalde sizin de dikkatiniz çekmiştir. Emre Kerem değişikliği bu sıkıntıyı gidermek üzerineydi sanırım. Belli oranda sonuç da getirdi. 
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Gomis’i merkezde birebir bırakabildikleri ender anlardan birinde Aanholt’un çizgiden içeri ani dönüşüyle maçı kurtardılar. Gomis’in vuruşu gerçekten harikaydı. Okan Buruk ideal merkezi buldu. Şimdi kanatlardaki 4’lüyü daha efektif, oyunu genişletecek bir rol paylaşımına ikna etmesi gerekiyor. Bunu yapamazsa olmaz. Yaparsa ne ala.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    UĞUR MELEKE

    İlk devrede Serkan Kırıntılı’yı neredeyse hiç zorlayamayan, 45 dakikayı Yunus ve Seferovic’in birer cılız şutuyla bitiren Galatasaray, Mertens’li ilk 20 dakikada tam 11 şut gönderdi Ümraniye kalesine. 
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Mertens üç, Oliveira ve Seferovic ikişer kez yokladılar o süreçte kaleyi. Bir top direkten döndü, iki de iyi Serkan kurtarışı durdurdu Galatasaray’ı. Hatta maçın ilk yarısında rakip yarı alanda hiç gözükmeyen bekler dahi canlandı, Boey ve Aanholt da toplam 3 şut denediler. Dün sahadaki sıradanlığa isyanı Mertens başlattı, gemiyi ise 37 yaşındaki profesyonellik abidesi Gomis kurtardı.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    AHMET ÇAKAR

    Bu iş böyle gitmez. G.Saray'ın 3 haftadır oynadığı futbol, Torrent döneminden de beter. Çok fazla oyuncu transfer edildi ama hâlâ eksikler var. Stoper eksik, sol bek eksik, Seferovic anlaşılmayacak biçimde durgun. Hele hele Kerem'e bir şeyler olmuş. Oynadığı kötü futbolun sebebi asla formsuzluk olamaz. Bakışları ve vücut dili büyük bir problemi gösteriyor. Ya özel hayatı ile alakalı ya da G.Saray ile yaşadıkları... 
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    İkinci yarı Mertens girdi, maç biraz hareketlendi. Ama maçın geneline baktığımızda G.Saray asla ve asla kazanmayı hak etmedi. Gole kadar yakaladıkları tek pozisyon maçın başındaki Seferovic'in kaptığı top. Koskoca Seferovic, o pozisyonda kaleye vurmuyor. Bu hatayı amatör futbolcu yapmaz, anlaşılır gibi değil.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Abdülkerim dün gece de az kalsın takımı yakıyordu. Yine topla debelenirken rakip topa müdahale etti fakat G.Saray şanslıydı ki topu alıp golü atan oyuncu ofsayttaydı. Normal şartlar altında şu anda iki puanı bile zor olması gereken G.Saray altı puana sahip. Futbolun adaleti yok. Hakem Ali Şansalan oyun genelinde çok iyiydi. Kartlarını doğru kullandı. Keşke bir iki avantajı kesmeyip oyunu oynatsaydı.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    LEVENT TÜZEMEN

    İki deplasman maçında attığı gollerle Galatasaray'a 6 puan kazandıran Gomis adeta "Can simidi"ne benziyor. Büyük tecrübe Gomis'i artık teknik heyet de yönetim de gönderemez. Galatasaray'ın sadece ligde oynayacağını düşünürsek vücudunu iyi kullanan ve topa vuruş kalitesi mükemmel olan Gomis bu ligde hala çok iş yapar. 
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Galatasaray keşke Avusturya kampından dönmeseydi. Seferovic, Oliveira, Kerem, Yunus gibi ön plana çıkan ve ligi damga vurması gereken oyuncular düşük performanslarıyla şaşırtıyor. Kafası dalgın olan Kerem "Küskün" gibi oynuyor. Adana'da Balotelli'ye inanılmaz asistler yapan, müthiş gollere imza atan Yunus belki çok çalışıyor ama ayaklarına pranga vurulmuş gibi aynı gollük vuruşları yapamıyor. 
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Galatasaraylı oyuncular bireysel becerileriyle oynuyor. Neden? Çünkü Galatasaray'ın belirli bir oyun anlayışı yok. Oyuncular sistemsizlikten fazla pas hatası yapıyor, çok top kaybıyla oynuyor. Büyük takım bu kadar arıza yapamaz. Ayrıca Okan Hoca Kerem-Yunus ezberini bozmalı. Çünkü bu iki oyuncu maç içinde rakibin ezberini dağıtacak kanat değişikliği yapmayı akıl edemiyor. Kerem ile Yunus yerlerini garanti görmemeli ve Okan Hoca da bu ikiliyi rekabete sokmalı.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    ALİ GÜLTİKEN

    Futbolda başlayan 11 mi bitiren 11 mi daha önemli sorusunun aslında çok net bir cevabı yoktur. Bazen sahaya çıkan ilk 11, bazen de bitirenler skoru getirebilir. Önemli olan, takımın genel kabiliyetidir. Alternatifli ve yetenekli bir kadronuz varsa bunu her türlü kullanabilirsiniz. Galatasaray dün akşam Ümraniyespor karşısında başladığı 11 ile oyunu bir noktaya getirdi, bitirdiği 11 ile de maçı kazandı. 
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Kazanmanın dışında Galatasaray'ın oyun olarak da iyi bir yolda olduğunu görüyoruz. Topa sahip olarak oyuna hükmetmenin yanında, işin mücadele ve savunma yönünde de ilerlemeler var. Takımın kazanma iradesi dışarıya yansıyor. Bu enerjiyi hissediyorsunuz. Bunun devamı da doğal olarak beraberinde kazanmayı getiriyor... Galatasaray belki henüz istediği oranda pozisyon zenginliği yaratamamış olsa da ilerleyen haftalarda bu kadronun çok daha yaratıcı oyunlarını seyredeceğiz.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    ATTİLA GÖKÇE

    Galatasaray’da birbirini tanımayan, izlemeyen, aralarında henüz iletişim kuramayan, o nedenle uyumlu ve ortak güce erişemeyen (sinerji yaratamayan) oyuncular var. Ancak Mertens’in katılımıyla sinerjiyi yakaladılar. Takımdaki “son ütücü” Gomis de golünü attı.

    Nelsson ve Abdülkerim ilk yarıda birer önemli pas yanlışları yaptılar. Topu kaybettiler. Boey ve Van Aanholt, hücuma katılan bek karakterleriyle topu kaybettiklerinde geriye dönemiyorlar.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Okan Buruk hocanın bir başka büyük derdi de, orta alandaki “Türk Triosu”… Yunus, Emre ve Kerem geçen yıl farklı takımların en iyileri arasındaydı. Bu yıl Galatasaray’daki buluşmalarında geçen yılın ışığını kaybetmiş gibiler. Evet, çizgiden içeri kat ederek pas üretip bireysellikten uzak durmaya çalışıyorlar ama Seferoviç’le uyumlu oldukları söylenebilir mi? Hayır.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Galatasaray terzinin elinden provasız çıkmış yeni elbise gibi… Kumaş güzel, terzi iyi ama son ütü yapılmamış, düğmeler eksik. Anlaşılan bu takımla hem zaman hem de puan kaybedecek Okan Hoca. Bir kez daha anlaşıldı ki, Okan Hoca, son ütücülüğü Gomis’e vermiş. İsabetli seçim... İsabetli şut… Hak edilen alkışlarla..
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    OSMAN ŞENHER

    Galatasaray’da transferleri kim yaptı bilmiyorum. Süper Lig’in 3. haftası oynanıyor. Cim Bom’un futbolunda bir tık ilerleme yok. En önemlisi de büyük ümitlerle alınan, hazırlık maçlarında iyi bir performans ortaya koyan Seferovic, resmen şalteri indirmiş. Gol atmayacağım diye diretiyor.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

    Sonuçta nöbetçi golcü de olsa, Bafetimbi Gomis gol için yaratılmış. Ümraniye kalecisi Serkan Kırıntılı Galatasaraylı futbolcuların şut yağmuru karşısında kalesinde devleşerek gecenin yıldızıydı. Ama büyük golcü Gomis’in bazukası karşısında çaresiz kaldı.

    Ümraniyespor ise mükemmel mücadele ediyor. Recep hocayı kutlamak lazım. Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray ile başa baş oynadılar, ezilmediler. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacaklarının sinyalini verdiler.
  • SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

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