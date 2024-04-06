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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:16
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        Şanlıurfa'dan kritik galibiyet!
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Egemen Savran

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu (Dk. 46 Übeyd Adıyaman), Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan (Dk. 72 Hasan Ayaroğlu), Diniyev (Dk. 60 Muhammed Mert), Onur Ayık (Dk. 19 Melih Okutan), Atalay Babacan, Serkan Göksu, Emrecan Bulut, Saponjic (Dk. 46 Emre Demir)

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt (Dk. 60 Harris), Barış Gök, İshak Çakmak (Dk. 90+2 Landel), Begic, Adem Eren Kabak (Dk. 65 Cumali Bişi), Dening (Dk. 90+2 Tolga Ünlü), Paixao (Dk. 90+3 Aldair)

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        Gol: Dk. 45+3. İshak Çakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 68 Harris, Diogo Özçakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 74 Glumac, Dk. 76 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor)

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