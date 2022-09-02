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STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Valentin, Umut Nayir
TRABZONSPOR: Muhammet Taha, Dorukhan, Bartha, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny
Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.
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