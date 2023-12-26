Umudunu Kaybetme filmi 26 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Steven Conrad tarafından kaleme alınmıştır. Peki ,"Umudunu Kaybetme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? The Pursuit of Happyness ne zaman çekildi?" İşte Umudunu Kaybetme filminin konusunu ve oyuncu kadrosu...

UMUDUNU KAYBETME KONUSU

İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.

KAYBETME FİLMİ OYUNCULARI

Will Smith, Chris Gardner

Thandiwe, Newton Linda

Jaden Smith, Christopher Gardner

Dan Castellaneta, Alan Frakesh

Zuhair Haddad, Cab Driver

James Karen, Martin From

Kurt Fuller Walter, Ribbon

Mark Christopher, Lawrence Wayne

Brian Howe, Jay Twistle

Domenic Bove, Tim Ribbon

Takayo Fischer, Mrs. Chu

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