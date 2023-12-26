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        Haberler Televizyon Umudunu Kaybetme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? The Pursuit of Happyness ne zaman çekildi?

        Umudunu Kaybetme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünü ünlü oyuncu Will Smith'in üstlendiği Umudunu Kaybetme filmi 16 Aralık 2006 yılında vizyona girmiştir. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, Umudunu Kaybetme filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte Umudunu Kaybetme filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:33
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        Umudunu Kaybetme filminin konusu
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        Umudunu Kaybetme filmi 26 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Steven Conrad tarafından kaleme alınmıştır. Peki ,"Umudunu Kaybetme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? The Pursuit of Happyness ne zaman çekildi?" İşte Umudunu Kaybetme filminin konusunu ve oyuncu kadrosu...

        UMUDUNU KAYBETME KONUSU

        İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.

        KAYBETME FİLMİ OYUNCULARI

        Will Smith, Chris Gardner

        Thandiwe, Newton Linda

        Jaden Smith, Christopher Gardner

        Dan Castellaneta, Alan Frakesh

        Zuhair Haddad, Cab Driver

        James Karen, Martin From

        Kurt Fuller Walter, Ribbon

        Mark Christopher, Lawrence Wayne

        Brian Howe, Jay Twistle

        Domenic Bove, Tim Ribbon

        Takayo Fischer, Mrs. Chu

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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