Şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini duyurmuştu.

Umut Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladığı kızının psikolojik sorunları olduğu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirtmişti.

Yaşananların ardından Melek Bal Ertuğrul, tedavi görmeye başlamıştı. Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul, tedaviyi kabul eden kızlarının son durumu hakkında konuştu.

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"İLERLEME KAYDETTİK"

Umut Akyürek; "Kızımız şu an çok iyi, ilerleme kaydettik. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi. Bu dönemde sanat dünyasından da herkes destek oldu” dedi.

"KIZIMIZ BİR DERNEK KURMAK İSTİYOR"

Oktay Ertuğrul da; "Kızımız bir simge oldu. Bu konuda çalışmak, bir dernek kurmak istiyor. 'Melek Sensin Derneği' ile kızlarla ilgili çalışmalar yapacak" diye konuştu.