Umut hakkı nedir, kimler yararlanabilir? MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme geldi!
Umut hakkı nedir sorusunun yanıtı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrası merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, umut hakkı nedir, ne demek, hangi koşullarda nasıl kullanılır? Umut hakkından kimler faydalanabilir, hangi suçlarda geçerli?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıda "umut hakkı" kavramından bahsetti. Bahçeli’nin açıklaması sonrası ‘’Umut hakkı nedir, nasıl kullanılır, hangi suçlarda geçerli?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'de bu hak, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Peki umut hakkından kimler faydalanabilir?
UMUT HAKKI NEDİR?
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan yönünden gündeme getirdiği “umut hakkı”na dair açıklama yaptı.
Fevzi Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada umut hakkının tanımına dair şu ifadeleri kullandı:
''Umut hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin belirli sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir. Yani bu hak, mahkumun bu değerlendirmenin olacağına ve bir gün cezaevinden çıkacağına dair umudunu korumasını ifade eder.
ÖCALAN İÇİN UMUT HAKKI DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 18 Mart 2014 tarihinde Öcalan'a dair bir umut hakkı değerlendirmesi yaptı. Kararda; Öcalan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıverilme hakkı olmaksızın infaz edilmesi ile ceza infaz kurumunda yalnız tutulma koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesini ihlal ettiğine hükmedildi.''
UMUT HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Umut hakkı, her mahkum için geçerli değildir. Bu hak, özellikle belirli koşulları sağlayan mahkumlar için geçerlidir.
Ceza Süresinin Belirli Bir Kısmını Tamamlayanlar: Koşullu salıverilme talebinde bulunabilmek için mahkumun cezasının belirli bir kısmını cezaevinde geçirmiş olması gerekir. Genellikle bu süre, cezanın üçte ikisi veya dörtte üçü gibi oranlara dayalıdır.
İyi Hal Gösterenler: Mahkumun ceza süresi boyunca disiplin cezası almamış olması, sosyal rehabilitasyon süreçlerine katılması ve iyi davranışlar sergilemesi koşullu salıverilme için en önemli kriterlerden biridir.
Ağır Suçlar Dışında Yargılananlar: Cinayet, 'terör' suçları, cinsel saldırı gibi ağır suçlardan mahkûm olan kişiler, koşullu salıverilme hakkından yararlanamayabilirler.
DEVLET BAHÇELİ'DEN UMUT HAKKI KULLANIMI AÇIKLAMASI
''TBMM'de her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset, terörsüz bir ülke, terörsüz bir gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse o halde değil elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız.
Geçen haftaki grup konuşmamda demiştim ki; Türkiye’ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.
Bu çağrımın içyüzünü henüz anlamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Türk ve Türkiye Yüzyılında terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir:
Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz. Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım.''