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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Umut Nayir, Konyaspor'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Umut Nayir, Konyaspor'da!

        Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:55
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        Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

        Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

        FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

        Umut Nayir'in açıklaması şu şekilde:

        "Değerli Fenerbahçe camiası;

        Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın."

        Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a kiralık olarak transfer olan golcü oyuncu takımı ile 18 maça çıkıp 5 gol attı 1 asist yaptı. Fenerbahçe ile de 13 maça çıktı.

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