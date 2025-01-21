Umut Oğuz'dan yangın faciasına ilişkin paylaşım: Oğlumla çok yakın bir otelde olacaktık

"HAYATLARIMIZ BU KADAR UCUZ MU?"

"O otelde değil ama oğlumla Kartalkaya'da çok yakın bir otelde olacaktık. Plan değiştirdik. İnsanın kar görmeye gittiği yerde yangından ölmesi kadar saçma bir durum olabilir mi? Nasıl başarıyoruz bunu? Hayatlarımız bu kadar ucuz mu? Sorumluların bir kez olsun halkın önünde cezalarını çektiklerini görelim artık"