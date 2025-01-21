Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Umut Oğuz'dan yangın faciasına ilişkin paylaşım: Oğlumla çok yakın bir otelde olacaktık - Magazin haberleri

        Umut Oğuz'dan yangın faciasına ilişkin paylaşım: Oğlumla çok yakın bir otelde olacaktık

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası öncesinde, oyuncu Umut Oğuz, oğluyla birlikte Kartalkaya'da tatil planladıklarını ancak son anda bu planı iptal ettiklerini belirtti. Oğuz, yaşanan trajediye duyduğu üzüntüyü; "Hayatlarımız bu kadar ucuz mu?" ifadeleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:57 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, ayrıca; "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari olarak gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

        2

        Yaşanan trajedi, ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Pek çok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Umut Oğuz'du.

        3

        Umut Oğuz, yangının olduğu gece oğluyla Kartalkaya'da tatil planladıklarını ancak son anda planlarını değiştirdiklerini ifade etti. Paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi;

        4

        "HAYATLARIMIZ BU KADAR UCUZ MU?"

        "O otelde değil ama oğlumla Kartalkaya'da çok yakın bir otelde olacaktık. Plan değiştirdik. İnsanın kar görmeye gittiği yerde yangından ölmesi kadar saçma bir durum olabilir mi? Nasıl başarıyoruz bunu? Hayatlarımız bu kadar ucuz mu? Sorumluların bir kez olsun halkın önünde cezalarını çektiklerini görelim artık"

        #Umut Oğuz
        #kartalkaya
        #grand kartal otel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'daki faciada 66 can kaybı!
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        G.Saray Kiev'i aşamadı!
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Emerson'a aslan pençesi!
        Emerson'a aslan pençesi!
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları